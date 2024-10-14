Минтруд предложил пересмотреть систему привлечения мигрантов к работе в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью "Ведомостям" предложил изменить существующую в России систему привлечения мигрантов к работе.

Как он утверждает, предоставляемый иностранцам патент изжил себя. Котяков напомнил, что работодатели расходуют средства на обучение и медицинское обследование мигрантов без гарантии того, что они не уволятся после этого. Например, когда сфера услуг оттягивает граждан со стройки и предприятий обрабатывающей промышленности.

"Свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства – это неправильно", – подчеркнул министр.

Для решения соответствующей ситуации глава Минтруда предложил обязать иностранцев возвращать затраченные на него деньги в случае увольнения. При этом часть подобных расходов – подготовка документов, медобследование и обучение – мигрант должен будет изначально оплачивать сам или заниматься этим у себя на родине.

Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. По ее мнению, экзамен должен содержать вопросы о действиях, которые могут вызвать осуждение со стороны окружающих, и об общепринятых нормах поведения.

