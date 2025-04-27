Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 13:57

Политика
Главная / Новости /

Песков: говорить об условиях сделки по Украине пока рано

Говорить об условиях сделки по Украине рано – Песков

Фото: ТАСС/POOL/Александр Кряжев

Пока рано говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, запись опубликована в телеграм-канале.

Работа по урегулированию ситуации по Украине продолжается, однако она не может вестись в публичном режиме, подчеркнул политик. Он уточнил, что она может быть только в дискретном формате.

При этом понимание американским президентом Дональдом Трампом ситуации вокруг украинского конфликта во многом совпадает с российской позицией, добавил Песков.

Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Кремле уточнили, что глава государства неоднократно говорил о возможности переговоров.

Встреча Путина и американского политика прошла 25 апреля в Москве. В ходе беседы, которая длилась три часа, обсуждалось возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Песков оценили переговоры Путина с Уиткоффом как способ донести позицию России

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика