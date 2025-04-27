Песков: говорить об условиях сделки по Украине пока рано

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Пока рано говорить о каких-то конкретных условиях сделки по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, запись опубликована в телеграм-канале.

Работа по урегулированию ситуации по Украине продолжается, однако она не может вестись в публичном режиме, подчеркнул политик. Он уточнил, что она может быть только в дискретном формате.

При этом понимание американским президентом Дональдом Трампом ситуации вокруг украинского конфликта во многом совпадает с российской позицией, добавил Песков.

Владимир Путин во время переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Кремле уточнили, что глава государства неоднократно говорил о возможности переговоров.

Встреча Путина и американского политика прошла 25 апреля в Москве. В ходе беседы, которая длилась три часа, обсуждалось возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, рассказывал помощник президента РФ Юрий Ушаков.