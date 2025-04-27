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Конфликт на Украине был спровоцирован западными странами, заявил журналист Питер Хитченс в материале Daily Mail.

"Война, говорят они (западные политики. – Прим. ред.), не была спровоцирована. Редко в истории война была более спровоцирована", – отметил журналист.

Хитченс подчеркнул, что на протяжении многих лет разные российские политики предупреждали Запад, что расширение НАТО может привести к конфронтации.

При этом, по его словам, западные политики годами врали гражданам о ситуации на Украине. Уровень их лжи относительно украинского конфликта вырос до масштабов дезинформации, которая распространялась на Западе в годы войны в Ираке, добавил журналист.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что причиной украинского конфликта могло стать стремление Киева вступить в НАТО. Он подчеркнул, что вариант вступления Украины в Альянс в обмен на сделку по недрам никогда не обсуждался.

При этом Трамп указал, что украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему хочет вступления страны в НАТО, однако этого не произойдет.