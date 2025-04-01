Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта

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Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной конфликта на Украине могло стать стремление Киева вступить в НАТО, передает ТАСС.

"Конфликт мог начаться из-за стремления Киева вступить в Альянс", – высказался Трамп.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам никогда не обсуждался.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

Между тем украинские власти обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. В частности, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США.

