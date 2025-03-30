Bloomberg: Украина в рамках сделки с США просит увеличить инвестиции

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина попросит внести поправки в соглашение с США по ресурсам, чтобы получить от Вашингтона больший объем инвестиций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным СМИ, украинские власти не хотят возвращать военную и экономическую помощь в полном объеме в рамках сделки. 28 марта они созвонились с представителями США, чтобы получить разъяснения по новому проекту соглашения.

Американские чиновники не стали возражать на претензии Киева, в том числе касательно возможных помех для вступления Украины в Евросоюз из-за сделки. Авторы статьи сочли, что Белый дом остается открытым к внесению поправок. Тем не менее окончательные предложения Киева пока еще не были подготовлены.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Киев подписал соглашение, которое предоставляет Вашингтону контроль над ключевыми проектами экономики Украины.

Между тем украинские власти обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку, по их мнению, он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. В частности, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк пожаловался, что новый проект соглашения Украины и США касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых на всей подконтрольной Киеву территории страны. При этом соглашение будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны.