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Узкий круг стран Западной Европы является источником всех самых крупных военных конфликтов, которые произошли за последние 300 лет. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Нарышкин отметил, что осмыслить эту информацию с опорой на исторический опыт и сделать выводы позволяет грядущее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее СМИ заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован западными странами. Журналист Питер Хитченс указал, что долгое время разные российские политики предупреждали Запад, что расширение НАТО может привести к конфронтации.

При этом, по его словам, западные политики годами врали гражданам о ситуации на Украине. Уровень их лжи относительно украинского конфликта вырос до масштабов дезинформации, которая распространялась на Западе в годы войны в Ираке, уточнил представитель СМИ.

