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Ввод миротворцев на исторические территории РФ может привести к третьей мировой войне. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией", – прокомментировал он планы Запада о вводе на Украину военного контингента под видом миротворцев.

Ранее Шойгу отмечал, что европейские страны уже сейчас готовятся к войне с РФ и не скрывают это. По его оценкам, западные политики хотят быть готовы к возможному столкновению уже к 2030 году.

Отрицательно об идее ввода европейских миротворцев на Украину высказывался и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнял, что миротворцы будут состоять из сил НАТО, что и было изначально причиной начала СВО.

Россия никогда не допустит размещения европейских войск на территории Украины, отмечала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такая инициатива не имеет никаких шансов на успех, а Москва даже не будет обсуждать такую возможность, добавляла она.

