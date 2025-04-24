Шойгу: Европа готовится к войне с Россией в 2030 году

Фото: 123RF/koziolkamila

Страны Европы сегодня проводят неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией. Западные политики и военные хотят быть готовы к возможному столкновению уже к 2030 году, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он указал, что, несмотря на попытки Киева затянуть конфликт с РФ и "подороже продать" Европе свои природные богатства, территорию и будущее украинского народа, военный, экономический и мобилизационный потенциал Украины значительно ослаблен.

"Экономика находится в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи, растет государственный долг, который по итогам 2024 года вырос до 167 миллиардов долларов", – отметил Шойгу, которого цитирует ТАСС.

Секретарь Совбеза добавил, что поддерживающие Киев страны не могут удовлетворить все требования украинских властей в военной сфере, несмотря на свои громкие заявления.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что европейские страны вновь "окрысились" на Россию. При этом ранее все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий европейцев, напомнил министр.

По информации СМИ, Вооруженные силы Франции составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного конфликта НАТО и России.