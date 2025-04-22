Express: усиление антироссийских санкций обернулось для Европы провалом

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Евросоюз (ЕС) вместо того, чтобы оказать негативное влияние на российскую экономику с помощью 16-го пакета антироссийских санкций, ослабил сам себя и усилил Китай. Об этом сообщает Exxpress.

"То, что задумывалось как политический сигнал против Владимира Путина, обернулось автоголом для Европы", – указали авторы материала.

В качестве примера журналисты приводят рост цен на алюминий в Европе на 20–30%. Также последствия вводимых против России ограничений повлияют на уровень валового внутреннего продукта (ВВП) сразу в нескольких европейских странах.

Больше всего, по данным издания, пострадает Австрия, которая не производит в больших количествах первичный алюминий. При этом в это время китайские компании приобретают российский металл по выгодным ценам, указали авторы материала.

16-й пакет антироссийских санкций был утвержден в феврале 2025 года. В него вошли ограничения в отношении 48 физлиц и 35 организаций. Также против 13 российских банков были введены запреты на доступ к платежной системе SWIFT.

В апреле Евросоюз начал обсуждение 17-го пакета антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что это позволит сохранить давление на Россию. Венгрия уже выступила против включения атомной энергетики РФ в данный пакет санкций.

