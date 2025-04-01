Глава дипслужбы ЕС Каллас сообщила об обсуждении 17-го пакета санкций против РФ

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Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России, так как это необходимо. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

"Недавно мы утвердили 16-й пакет санкций, чтобы сохранять давление на Россию. Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо", – приводит слова Каллас РИА Новости.

Ранее шесть государств Евросоюза заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Среди них оказались Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция.

При этом Венгрия не допустила включения атомной энергетики РФ в 17-й пакет санкций. Как заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, подобный сценарий с требованиями Украины о санкциях в отношении атомной энергетики повторяется с обсуждения второго пакета.

Между тем 16-й пакет антироссийских санкций был утвержден в феврале 2025 года. В его рамках ограничения коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Также 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.