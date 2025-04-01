Швейцария разморозила три объекта недвижимости из санкционного списка России

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Швейцария сняла ограничения с трех объектов недвижимости, которые были заморожены в рамках санкций против России, в период с 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года. Информация следует из обновленных данных, опубликованных Государственным секретариатом по экономике Швейцарии (SECO).

По состоянию на август 2024 года в Швейцарии были заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (около 689,27 миллиарда рублей. – Прим. ред.), а также 17 объектов недвижимости, включая спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие лицам, компаниям и организациям, находящимся под санкциями, рассказывала ранее глава отдела коммуникации SECO Антье Берчи.

"По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 миллиарда франков (примерно 718,4 миллиарда рублей. – Прим. ред.)", – передает обновленные данные РИА Новости.

К ним добавились 14 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которых распространяются ограничения. Вместе с тем Швейцария заморозила еще 340 миллионов долларов частных активов, принадлежащих российским гражданам, и 6 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Таким образом, заблокированные средства ЦБ выросли с 7,4 до 7,45 миллиарда франков (723,2 миллиарда рублей. – Прим. ред.).

Ранее шесть государств Евросоюза заявили о готовности ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Среди них оказались Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция.

Новыми санкциями они планируют показать "приверженность" к урегулированию кризиса на Украине. Также они намерены "оказывать давление" на Россию. При этом страны ЕС не хотят размораживать российские активы до завершения конфликта.