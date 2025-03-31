Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских бизнесменов

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Венгрия инициировала снятие европейских санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, эти лица не должны быть в санкционном списке ЕС с юридической точки зрения. Сийярто добавил, что Будапешту уже удалось добиться снятия санкций с трех человек, в том числе с министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

14 марта стало известно, что Евросоюз исключил Дегтярева из санкционных списков. Кроме того, из списка санкций ЕС, по данным СМИ, также исключены бывший глава "Еврохима" Владимир Рашевский, бизнесмен Вячеслав Кантор и сестра Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова.

По словам Дегтярева, новость о снятии санкций Евросоюза оказалась для него неожиданностью. Он поблагодарил власти Венгрии за последовательную позицию по защите олимпийских ценностей.