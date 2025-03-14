AFP: Евросоюз исключил из списка санкций главу Минспорта РФ Дегтярева

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Евросоюз исключил из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации агентства, из списка санкций ЕС также исключены бывший глава "Еврохима" Владимир Рашевский и бизнесмен Вячеслав Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова. Теперь указанные лица смогут пользоваться своими активами в странах ЕС и получать визу, уточняется в сообщении.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

По словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер, объединение уже работает над 17-м пакетом санкций.

Сферы, в которых ЕС может ввести новые ограничения, еще сохраняются, отметил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой.

14 марта Reuters со ссылкой на евродипломатов сообщил, что постоянные представители 27 стран Евросоюза исключили из санкционного списка трех умерших физлиц из России.

Вместе с тем, по данным СМИ, послы ЕС не исключили из перечня предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на то что на этом настаивала Венгрия.