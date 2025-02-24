Новая Зеландия вводит новые санкции против РФ

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Новая Зеландия вводит новый пакет санкций против России, а также выделяет 3 миллиона долларов в фонд восстановления Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, передает РИА Новости.

"Данные санкции затрагивают 52 физических и юридических лица", – сообщил Питерс.

Новый пакет санкций включает ограничения против 27 физических и 25 юридических лиц, среди которых российские компании, связанные с экспортом энергоресурсов, а также высокопоставленные военные из КНДР, которые якобы причастны к поддержке России.

Кроме того, министр сообщил о дополнительном взносе в размере 3 миллионов долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, который управляется Всемирным банком.

Между тем на заседании, которое пройдет 24 февраля, главы министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза согласуют 16-й пакет санкций против РФ.

В новом пакете санкций будут как индивидуальные ограничительные меры, так и ограничения экономического характера.

О разработке Евросоюзом 16-го пакета стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, в него войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА.