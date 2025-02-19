Reuters: ЕС включит запрет на продажу игровых приставок в России в 16-й пакет санкций

19 февраля, 13:56Политика
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В новый, 16-й пакет санкций Евросоюза в отношении России войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
В ЕС полагают, что российские военные применяют игровые устройства для управления беспилотными летательными аппаратами, отметил источник.
Об этом же ранее говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас. Также в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.
Пакет санкций уже утвердили постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза. Формальное утверждение пройдет 24 февраля.
Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в случае отказа ЕС от перепродажи в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox отечественные геймеры найдут способ перепрошивать их.
Кроме того, парламентарий отметил, что возможный запрет перепродажи консолей поднимет вопрос создания отечественной альтернативы.
Игровые консоли могут запретить продавать в России с февраля