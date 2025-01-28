Депутат ГД Горелкин: если в ЕС запретят перепродажи в РФ приставок, их можно перепрошивать

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Если в Евросоюзе запретят перепродажи в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox, то возможно отечественные геймеры найдут способ перепрошивать их, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, перепрошивка PlayStation и Xbox даст возможность российским пользователям играть на приставках "бесплатно и без навязанных ограничений". Кроме того, Горелкин отметил, что возможный запрет перепродажи консолей поднимет вопрос создания отечественной альтернативы.

"Соответственно, вырастет интерес к российским решениям для облачного гейминга и старым добрым персональным компьютерам", – добавил депутат.

Также парламентарий заметил, что с помощью запрета приставок европейские чиновники скорее всего хотят лишь усложнить жизнь российских геймеров.

"При этом ни японская компания Sony, ни американская Microsoft к Европе отношения не имеют, но, как сообщается, их могут заставить блокировать консоли, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Другой вопрос, согласятся ли на это владельцы консолей", – заключил Горелкин.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что игровые консоли Xbox и PlayStation могут запретить поставлять в Россию в рамках новых санкций Евросоюза. Политик указала, что в РФ приставки якобы используются для управления дронами. Также в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа.

В свою очередь, глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи отметил, что в ЕС нет ни одной страны – производителя игровых консолей. Эксперт пояснил, что поставляемые в Россию игровые приставки даже не проходят транзитом через Евросоюз. Поэтому Хаддажи считает, что такое заявление либо показывает полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной "пустой жестикуляцией".