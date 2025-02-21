21 февраля, 16:41Политика
Представитель ЕС заявил, что 16-й пакет санкций против РФ введут 24 февраля
Фото: depositphotos/ginasanders
Главы министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) согласуют 16-й пакет санкций против РФ на заседании, которое пройдет 24 февраля. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.
По его словам, в новом пакете санкций будут как индивидуальные ограничительные меры, так и ограничения экономического характера.
О разработке Евросоюзом 16-го пакета антироссийских санкций стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По данным СМИ, в 16-й пакет санкций войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.
Кроме того, в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России