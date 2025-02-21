Представитель ЕС заявил, что 16-й пакет санкций против РФ введут 24 февраля

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Главы министерств иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) согласуют 16-й пакет санкций против РФ на заседании, которое пройдет 24 февраля. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

По его словам, в новом пакете санкций будут как индивидуальные ограничительные меры, так и ограничения экономического характера.

О разработке Евросоюзом 16-го пакета антироссийских санкций стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, в 16-й пакет санкций войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.

Кроме того, в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.

