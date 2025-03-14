CBS: власти США введут новые санкции против банков и энергетики РФ

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Администрация президента США Дональда Трампа собирается наложить дополнительные санкции на нефтяной, газовый и банковский секторы РФ, еще больше ограничив доступ россиян к американским платежным системам. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В частности, ранее Трамп не продлил лицензию, благодаря которой зарубежные компании могли рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам будет затруднять покупку нефти из РФ другими странами. Ограничение мировых поставок приведет к скачку цен до 5 долларов за баррель, считают авторы материала.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет ограничений против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

Страны Евросоюза не обсуждают смягчение санкций в отношении России и рассматривают новые пакет антироссийских ограничений. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну.