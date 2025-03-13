Трамп не стал продлевать лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ

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Американский президент Дональд Трамп не продлил лицензию, благодаря которой зарубежные компании могли рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню", – сказала она.

Эта лицензия раньше действовала под введением Минфина. По словам пресс-секретаря Белого дома, в настоящее время ведомство контролирует данный вопрос. Как отметила Левитт, если лицензия не будет продлена, то цена нефти может вырасти на 5 долларов за баррель.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что РФ абсолютно "разносит" киевский режим на поле боя.

При этом СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

В свою очередь, журналисты отмечали, что торговая палата США в России готовит для американского правительства предложения по отмене антироссийских санкций. Речь идет о снятии инвестиционных, авиационных, финансовых санкций и ограничений в отношении импорта товаров. Многие американские компании готовы вкладываться в расширение производства на территории России, однако запрет на инвестиции создает препятствия, указывали СМИ.

