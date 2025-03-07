РБК: Торговая палата США готовит предложения по отмене санкций против России

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Торговая палата США в России готовит для американского правительства предложения по отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента и главного исполнительного директора Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи.

Речь идет о снятии инвестиционных, авиационных, финансовых санкций и ограничений в отношении импорта товаров. По словам главы организации, готовится так называемый white paper, то есть доклад, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики.

"Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане", – заявил Эйджи.

Как он отметил, доклад содержит анализ о том, с какими проблемами столкнулись американские компании за последние три года на фоне санкций. Вместе с тем Американская торговая палата совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой запустила "Инициативу двух континентов", в рамках которой также обсуждается возможность отмены ограничений.

Эйджи сообщил, что многие американские компании готовы вкладываться в расширение производства на территории России, однако запрет на инвестиции создает препятствия. Также Торговая палата США предлагает снять санкции с поставок предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. Вместе с тем пока не понятно, что Вашингтон может потребовать взамен.

Однако в конце февраля президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых в 2014, 2018 и 2022 годах.

Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не обсуждает с США отмену санкций. Она отметила, что в первую очередь эти ограничения отражаются на тех, кто их вводил.