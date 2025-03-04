Трамп заявил, что введением санкций принес России только горе

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Американский лидер Дональд Трамп признал, что своими действиями не принес России ничего хорошего. Об этом со ссылкой на телеканал Fox News пишет "Московский комсомолец".

"Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России", – сказал республиканец.

По его словам, именно благодаря передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin удалось остановить продвижение танков РФ к Киеву. Трамп считает, что это решение сыграло важную роль в сдерживании российской военной операции на начальном этапе конфликта.

Вместе с тем Украина продолжает пополнять свои ресурсы поставками из Европы. Как рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев, ожидается, что страна может получить товарное количество танков Leopard-1 после их модернизации.

"У Европы есть и Leopard-2, и много. Они производства Германии, но они есть в Канаде, в скандинавских странах", – пояснил он в эфире радио КП.

По словам Корнева, запасы этих танков позволяют отдать Украине 10% от их общего количества, что составит более 150 единиц. Помимо этого, Европа располагает и ракетами воздушного базирования, среди которых Storm Shadow и Scalp EG.

"У Европы есть норвежско-американские разработки ЗРК NASAMS. Их украинские источники называют одним из самых эффективных для обороны ВСУ. Производство там совместное – с США", – продолжил эксперт.

Также Корнев уточнил, что Европа уже объявила о строительстве завода по производству ракет для NASAMS. Несмотря на то, что основным компонентом комплекса является американская ракета AIM-120 AMRAAM, ее производство осуществляется и в Европе по лицензии, добавил он.

Еще эксперт дал прогноз касательно прекращения военной помощи со стороны США. По его словам, это не станет критичным для ВСУ, но создаст определенные трудности. Например, проблемы будут связаны с заменой боеприпасов, каналов поставок, логистикой, обслуживанием и другими аспектами.

О временной приостановке поставок военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов изначально сообщали СМИ. Мера, по версии журналистов, должна продлиться до того момента, пока Трамп не решит, что киевские власти продемонстрировали приверженность мирным переговорам.

Ограничения коснутся не только военной техники, которая уже находится в пути, но и ожидающей в транзитных зонах в Польше.

Во вторник, 4 марта, представитель Пентагона подтвердил появившуюся в СМИ информацию, однако воздержался от более подробных комментариев.