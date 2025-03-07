Великобритания исключила Росбанк из санкционного списка

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Правительство Великобритании исключило Росбанк и одну турецкую компанию из антироссийского санкционного списка. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина страны.

Кроме того, из реестра списка были исключены Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC.

Между тем торговая палата США в России готовит для американского правительства предложения по отмене антироссийских санкций. Речь идет о снятии инвестиционных, авиационных, финансовых санкций и ограничений в отношении импорта товаров.

По словам главы организации Роберта Эйджи, готовится так называемый white paper, то есть доклад, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики.