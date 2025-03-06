Лондон снял санкции с сирийских банков и нефтяных компаний

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Власти Великобритании сняли санкции с ряда сирийских банков, включая Центробанк страны, а также нефтяных компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Из черного списка в том числе исключены нефтяные компании Al Furat, Deir Ez-Zur, Dula, Ebla, General Petroleum Corporation, Mahrukat, Syrian Company for Oil Transport, Syrian Petroleum Company, The Baniyas Refinery Company и другие. Отменены санкции против авиакомпании Syrian Arab Airlines и восьми банков.

Ранее власти США также смягчили санкции в отношении нынешних властей Сирии. По новым условиям, до 7 июля 2025 года будут разрешены финансовые переводы, начавшиеся после 8 декабря 2024 года, с правительственными структурами и с Центробанком Сирии. Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны, а также с личных транзакций.

При этом под запретом оставались операции, осуществляемые в интересах правительств России и Ирана.