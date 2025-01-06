США вывели из-под санкций финансовые операции с новыми властями Сирии

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США смягчили санкции в отношении нынешних властей Сирии. Об этом сказано на сайте американского Минфина.

Из документа следует, что до 7 июля 2025 года будут разрешены финансовые переводы, начавшиеся после 8 декабря 2024 года, с правительственными структурами и с Центробанком Сирии. Кроме того, ограничения сняты с операций по поставкам нефти, природного газа и электричества внутри страны, а также с личных транзакций.

При этом под запретом остаются операции, осуществляемые в интересах правительств России и Ирана, в том числе поставки товаров, технологий, ПО, финансов и услуг соответствующего происхождения.

Документ также не снимает санкций на импорт сирийской нефти в США и финансовые операции для лиц, включенных в список ограничений, сформированный американским Минфином.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

