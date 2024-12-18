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Правительственные войска в Сирии не смогли оказать сопротивление вооруженной оппозиции из-за кризиса, вызванного санкциями Запада, считает начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, которого цитирует Минобороны.

Он подчеркнул, что из-за длительного экономического кризиса у сирийской армии не было возможности регулярно проводить боевую подготовку. Кроме того, она находилась в подавленном морально-психологическом состоянии.

Герасимов напомнил, что Россия предлагала "астанинский формат" мирного урегулирования в Сирии, однако он не устроил США и Великобританию. Начальник Генштаба назвал обстановку на Ближнем Востоке сложной. По его мнению, этому способствовало "фактическое разрушение государственности в Сирии".

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

