Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым шаги по Сирии с учетом баз РФ

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Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз.

По словам Фидана, у Сирии и России есть своя история, на основе которой сложились предыдущие отношения: социальные, экономические и отношения в сфере безопасности.

"Теперь, в новый период, особенно в связи с наличием там российских военных баз, другими экономическими вопросами и так далее. Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано", – приводит РИА Новости слова турецкого министра.

Ранее Владимир Путин указывал на приверженность российской стороны к комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он также заявил, что российская сторона готова помогать сирийцам, предоставляя гуманитарную помощь до того момента, пока ситуация в стране не будет полностью урегулирована.

Россия готова оказать помощь в преодолении гуманитарного кризиса в Сирии. Москва помогает Дамаску в этом вопросе уже много лет, добавил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По словам дипломата, при активной помощи Москвы в Сирии восстановили уже более 1 тысячи образовательных и около 300 медицинских учреждений, а также отремонтировали почти 5 тысяч домов и 2 тысячи километров дорог.