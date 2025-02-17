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Бывший сирийский лидер Башар Асад мог бы помогать русским людям в качестве благодарности, однако он не делает этого, отметил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты в этом особо не замечены", – передает "Газета.ру" его слова.

Парламентарий рассказал, как предлагал, чтобы Асад помог в восстановлении Мариуполя. Но получившие убежище политики продолжают "терять драгоценное время", добавил Кузнецов.

"Суд совести и истории никто не отменял", – резюмировал он.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем обращении к гражданам в качестве главы государства на переходный период пообещал установить контроль над всеми территориями страны.

