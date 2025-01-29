В Кремле не стали комментировать требования властей Сирии о выдаче Асада

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения сирийского агентства САНА о требовании новых властей Сирии по выдаче экс-президента Башара Асада ради восстановления доверия между странами.

Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что приезд российской делегации в Дамаск и контакты с новыми властями Сирии важны. Он уверен, что диалог стран будет продолжен. По словам Пескова, власти России заинтересованы в регулярном общении с Сирией.

Российская делегация посетила сирийскую территорию во вторник, 28 января. В ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Встреча длилась около трех часов. На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и глава Минздрава Махер аш-Шараа.

Стороны договорились о проведении дополнительных консультаций касательно дальнейшей судьбы российских военных баз в Сирии. На данный момент изменений в российском присутствии в республике нет, подчеркивал Богданов.