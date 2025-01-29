29 января, 12:49Политика
В Кремле не стали комментировать требования властей Сирии о выдаче Асада
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения сирийского агентства САНА о требовании новых властей Сирии по выдаче экс-президента Башара Асада ради восстановления доверия между странами.
Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что приезд российской делегации в Дамаск и контакты с новыми властями Сирии важны. Он уверен, что диалог стран будет продолжен. По словам Пескова, власти России заинтересованы в регулярном общении с Сирией.
Российская делегация посетила сирийскую территорию во вторник, 28 января. В ее состав вошли замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Встреча длилась около трех часов. На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и глава Минздрава Махер аш-Шараа.
Стороны договорились о проведении дополнительных консультаций касательно дальнейшей судьбы российских военных баз в Сирии. На данный момент изменений в российском присутствии в республике нет, подчеркивал Богданов.