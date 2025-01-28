Российская делегация прибыла в Сирию

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Делегация России прибыла в Сирию впервые после смены власти в государстве, сообщает РИА Новости.

В составе делегации в Дамаск прибыли замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря прошлого года. Тогда экс-президент страны Башар Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.