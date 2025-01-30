Новый глава Сирии аш-Шараа пообещал взять под контроль все территории страны

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Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве главы государства на переходный период пообещал установить контроль над всеми территориями страны. Трансляцию его выступления вели сирийские СМИ.

"В предстоящий период мы сосредоточимся на решении ряда приоритетных задач, в числе которых завершение процесса восстановления территориальной целостности Сирии, всей Сирии, под единой властью на одной земле", – цитирует аш-Шараа ТАСС.

Он также сообщил о работе над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев. Новый президент страны пообещал сосредоточиться на достижении гражданского мира в республике, а также наказать всех причастных к преступлениям против сирийского народа.

Помимо этого, аш-Шараа заявил о создании комитета для подготовки к проведению в стране конференции национального диалога. По его словам, она станет живой платформой для обсуждений, консультаций и выслушивания различных точек зрения по предстоящей политической программе.

Аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период 29 января. Новые власти страны объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента.

Все службы безопасности и вооруженные формирования были распущены. Кроме того, в стране отменили все законы, принятые в чрезвычайном порядке.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.