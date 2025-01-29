Ахмад аш-Шараа стал новым президентом Сирии

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Президентом Сирии на переходный период стал глава новой администрации временного правительства Ахмад аш-Шараа. Об этом сообщает сирийская газета Аl Watan.

"Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях", – говорится в публикации.

Также новые власти страны объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента. Все службы безопасности и вооруженные формирования распущены. Кроме того, в стране отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке.

"Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. <...> И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", – заявил спикер командования военных операций Хасан Абед аль-Гани.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.