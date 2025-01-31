Syria TV: двоюродный брат Асада Атеф Наджиб задержан новыми властями Сирии

Фото: ТАСС/АР/Leo Correa

Новые власти Сирии задержали двоюродного брата экс-президента страны Башара Асада по материнской линии Атефа Наджиба, передает телеканал Syria TV.

При этом подробности задержания Наджиба не приводятся. Также ситуацию пока не прокомментировали и представители новых сирийских властей.

Во время правления Асада его двоюродный брат занимал должность главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге Сирии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.

29 января президентом страны на переходный период был избран Ахмед аш-Шараа. В своем первом обращении к сирийцам он пообещал установить контроль над всеми территориями страны.