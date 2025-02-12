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Политика

Львова-Белова сообщила о возвращении пяти семей с детьми из Сирии в Россию

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Еще пять семей с детьми смогли вернуться из Сирии в Россию. Борт Минобороны РФ доставил из арабской республики 16 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мужа с дочкой встретила соотечественница, которая в декабре приехала в Москву в гости к двум старшим сыновьям – студентам федерального вуза, и уже не смогла вернуться обратно. Все это время наш аппарат был с мамой на связи – семья тяжело переживала разлуку. К счастью, сегодня они воссоединились", – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Львова-Белова поблагодарила за содействие Минобороны, МИД, посольство РФ в Сирии и прочие ведомства. На сегодняшний день при содействии омбудсмена в Россию вернулись 14 семей.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище. Асад утверждал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и выполнял свои обязанности, а страну покинул только вечером.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве главы государства на переходный период пообещал установить контроль над всеми территориями страны.

Аэропорт Дамаска начал обслуживать международные рейсы

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