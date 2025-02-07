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07 февраля, 11:21

Политика

Минобороны Сирии назвало условие для сохранения российских военных баз

Фото: depositphotos/leo_altman

Сирия сохранит российские военные базы в стране, если это будет отвечать интересам Дамаска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью главы Минобороны Сирии Абу Касра газете The Washington Post.

Глава ведомства подчеркнул, что отношения с Москвой будут восстановлены так, чтобы это сначала отвечало интересам Сирии, а потом России. Соглашение о военном присутствии РФ не изменилось, но в будущем оно потребует дополнительных переговоров.

В свою очередь, журналисты заметили, что Москва стала значительно лучше относиться к новому правительству после смены власти в стране. Так, власти взвешивают требования России, что может говорить о резких переменах среди бывших боевиков.

Ранее российские дипломаты на встрече с представителями администрации Сирии договорились о проведении дополнительных консультаций касательно дальнейшей судьбы морского порта в Тартусе и авиабазы Хмеймим в Латакии.

Владимир Путин указывал на приверженность Москвы к комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

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