NBC: Пентагон разрабатывает план полного вывода войск США из Сирии

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Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода войск из Сирии. Об этом пишет RT со ссылкой на NBC News.

Как отмечается в сообщении, Пентагон начал разработку плана полного вывода войск из арабской республики после того, как эту заинтересованность выразил президент США Дональд Трамп. По замыслу чиновников американского Минобороны, военные должны быть выведены через 30, 60 или 90 дней.

В пятницу, 31 января, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц встретился с высокопоставленными военными руководителями и узнавал у них о положении войск США на Ближнем Востоке. Вместе с тем сокращение военного представительства в Сирии не было целью его визита в Пентагон, сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин указал на приверженность Москвы комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он также заявил, что российская сторона готова помогать сирийцам, предоставляя гуманитарную помощь до того момента, пока ситуация в стране не будет полностью урегулирована.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря 2024 года, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел в Россию.