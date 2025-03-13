Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России

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Страны Евросоюза не обсуждают смягчение санкций в отношении России и рассматривают новые пакет антироссийских ограничений. Об этом заявила на брифинге представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, отвечая на вопрос о смягчении санкций против РФ.

"Мы ввели 16 пакетов санкций, которые были одобрены единогласно, работаем над 17-м пакетом", – передает ее слова РИА Новости.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет ограничений против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции и замороженные активы России за рубежом будут обсуждаться на переговорах между США и РФ.

В то же время Reuters пишет, что США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против России. По информации агентства, Белый дом поручил министерству финансов изучить способы ослабления санкций против российского энергетического сектора в случае прекращения конфликта на Украине.