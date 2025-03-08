Reuters: США обдумывают план ослабления санкций против России

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США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, Белый дом поручил Министерству финансов изучить способы ослабления санкций против российского энергетического сектора в случае прекращения конфликта на Украине. Это позволит Вашингтону оперативно отменить санкции, если будет достигнуто мирное соглашение.

Однако источники подчеркнули, что это не означает готовности США ослаблять санкции превентивно, в качестве жеста доброй воли.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность усиления санкций против РФ до достижения урегулирования на Украине.

Кроме того, в конце февраля Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых в 2014, 2018 и 2022 годах.