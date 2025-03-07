Российский рынок акций упал после заявлений Трампа по санкциям

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Российский рынок акций, который торговался в течение дня 7 марта в плюсе, резко снизился после заявлений американского президента Дональда Трампа по антироссийским санкциям. Он начал терять 1%, следует из данных Мосбиржи.

По информации на 17:37 по московскому времени, индекс падал на 1%, до 3175,57 пункта. В течение дня он максимально повышался до 3 249 пунктов.

В свою очередь, Трамп заявлял, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине, основываясь на том факте, что РФ абсолютно "разносит" киевский режим на поле боя.

При этом СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

Как отмечали журналисты, торговая палата США в России готовит для американского правительства предложения по отмене антироссийских санкций. Речь идет о снятии инвестиционных, авиационных, финансовых санкций и ограничений в отношении импорта товаров. Многие американские компании готовы вкладываться в расширение производства на территории России, однако запрет на инвестиции создает препятствия, указывали СМИ.

