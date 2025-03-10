РИА Новости: постпреды ЕС не согласовали продление персональных антироссийских санкций

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Постоянные представители стран – членов Евросоюза 10 марта не смогли согласовать продление на полгода персональных антироссийских санкций. Об этом РИА Новости заявил источник в Совете ЕС.

По словам собеседника агентства, принятие решения перенесено на 12 марта.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет ограничений против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций.

Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT. Запрет введен и на импорт из России первичного алюминия, поставок программного обеспечения для добычи нефтегазовых ресурсов, игровых приставок, самолетов и авиационных технологий.

Евросоюз продолжит готовить 17-й пакет санкций, отметила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.