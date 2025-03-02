Канада внесла 10 физлиц и 21 предприятие из РФ в санкционные списки

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Канада внесла в санкционные списки 10 физических лиц и 21 предприятие из России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, ограничения относятся к "военизированным организациям и их лидерам". Кроме того, в санкционных списках Канады находятся уже свыше трех тысяч человек и компаний, следует из заявления Трюдо.

Между тем глава США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, введенных США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Ранее СМИ сообщали, что Штаты могут снять санкции с России в ближайшее время, и сам Трамп допускал такую возможность. Но снятие санкций, по его словам, может произойти лишь "в будущем" – на текущем этапе переговоров это не обсуждается.