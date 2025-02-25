Bloomberg: представители ЕС попросят премьера Индии помочь с санкциями против России

Фото: 123RF/diy13

Представители Евросоюза планируют в ходе визита в Индию, который состоится в конце февраля, попросить премьер-министра страны Нарендру Моди оказать помощь в обеспечении работы антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросит премьер-министра Индии Нарендру Моди о помощи в обеспечении санкций против России, когда два лидера встретятся на этой неделе в Нью-Дели", – говорится в статье.

По данным агентства, европейские политики попытаются убедить Моди в том, что Россия "угрожает" как Индии, так и Евросоюзу. Помимо этого, представители ЕС планируют попросить Нью-Дели упростить для европейцев доступ на индийский рынок.

Евросоюз официально утвердил 16-й пакет антироссийских ограничений 24 февраля. В санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций, включая Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Кроме того, для 13 российских банков закрыт доступ к платежной системе SWIFT. Также санкции включают запрет на импорт из России первичного алюминия, поставок программного обеспечения для добычи нефтегазовых ресурсов, игровых консолей, самолетов и авиационных технологий.