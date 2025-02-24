Австралия ввела новые санкции против 79 граждан и 70 предприятий РФ

Фото: 123RF/nurfdesigns

Австралия вводит новый пакет санкций против российских граждан и организаций. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, передает ТАСС.

"Правительство Австралии ввело санкции в отношении 70 граждан России и финансовые ограничения для 79 российских предприятий", – сообщила Вонг.

Она подчеркнула, что этот пакет стал самым масштабным со стороны Австралии с февраля 2022 года.

Кроме того, министр отметила, что дополнительные ограничения коснулись предприятий и лиц, которые, по мнению австралийских властей, причастны к усилению военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия вводит новый пакет санкций против России, а также выделяет 3 миллиона долларов в фонд восстановления Украины. Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс сообщил, что новые рестрикции затрагивают 52 физических и юридических лица, среди которых высокопоставленные военные из КНДР, якобы причастные к поддержке РФ.

Кроме того, на заседании 24 февраля главы МИД 27 стран Евросоюза планируют согласовать 16-й пакет санкций против РФ. Предполагается, что в пакет войдут индивидуальные ограничительные меры и ограничения экономического характера.