Евросоюз ввел санкции в отношении РАНХиГС

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Евросоюз ввел санкции в отношении Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом сообщается в документе Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

Как следует из заявления, вуз ответственен за реализацию программы "Время героев", которая была создана для участников и ветеранов специальной военной операции по инициативе Владимира Путина и запущена в марте 2024 года. Ее реализация осуществляется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж".

Еще в документе значатся базирующаяся в РФ криптовалютная биржа Garantex, холдинг "Ленинец", производящий радиолокационное и навигационное оборудование, и его глава Анатолий Турчак, а также АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия".

В ЕС пояснили, что средства с Garantex могут быть выведены с помощью карт Сбербанка, Альфа-Банка и Т-Банка, которые также подпали под санкции. Турчак и его компания, в свою очередь, поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сказано в сообщении.

В свою очередь, поводом для включения в перечень АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" послужило то, что на территории выставки проводятся мероприятия, посвященные успехам РФ в СВО, говорится в документе.

Одновременно с ними под рестрикции также подпали юморист Михаил Галустян, медиаменеджер Кристина Потупчик и российский шахматист Сергей Карякин.

Более того, ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения. В список были включены 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, новые рестрикции подразумевают введение запрета на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

Вместе с тем санкции включают запрет на импорт из РФ первичного алюминия. Также обновленный пакет санкций запретил вещание восьми российских СМИ на территории Европы, в том числе "Красной Звезды".