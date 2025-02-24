ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против российского юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской. Это следует из постановления Совета ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций, размещенного в "Официальном журнале Евросоюза".

ЕС объяснил введение санкций против Галустяна тем, что он якобы принимал участие в движении "Юнармия", занимаясь "милитаризацией российской молодежи". Барановская же была включена в антироссийский список из-за поддержки действий, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Между тем шахматист Сергей Карякин находится в данном перечне по причине того, что он выступал в поддержку спецоперации, а также якобы высказывался "против территориальной целостности и независимости Украины". Гимнаст Никита Нагорный оказался в списке санкций, вводимых против РФ, в связи с публичной поддержкой действий России на Украине. Таким образом, по мнению ЕС, он якобы "несет ответственность за распространение пророссийской" риторики.

Также в антироссийском санкционном списке фигурируют гендиректор "Интер РАО" Сергей Дрегваль, президент АО "ЮГК" Константин Струков, российский бизнесмен Альберт Авдолян, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Новиков был внесен в список из-за поддержки действий, "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины". По аналогичному мотиву ЕС ввел санкции против Национального центра "Россия" и его гендиректора Натальи Виртуозовой, а также в адрес российского оборонного холдинга "Ленинец", выпускающего радиолокационные и навигационные приборы, и его главы Анатолия Турчака.

В перечне также находится основавший "Конструкторское бюро интегрированных систем" и разработавший дальнобойные снайперские винтовки, используемые Вооруженными силами РФ в зоне СВО, Владислав Лобаев. Его фонд, который занимается развитием оружейных технологий и производств, тоже подпал под санкции. По мнению ЕС, он и его организация получают финансовую поддержку от российского кабмина.

Кроме того, ограничения были введены против сенаторов Юрия Нимченко, ранее участвовавшего в СВО, и Андрея Деркача, представляющего Астраханскую область в Совфеде РФ. Первого включили в список из-за якобы поддержки политики, "подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", а второго – за поддержку вхождения Крыма в состав РФ и поддержку российского правительства во время его работы в качестве члена парламента Украины.

Под санкции также подпали гендиректор станкостроительного холдинга "Стан" Борис Богатырев и глава НПО "Орион" Вадим Старцев, чьи компании, по мнению ЕС, занимаются разработкой и производством высокотехнологических компонентов электроники, применяемых в развитии Военно-промышленного комплекса (ВПК) РФ. В списке фигурирует и владелец предприятия по производству дронов Zala Aero Group Александр Захаров.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Дирекция выставки достижений "Россия", которая является организатором одноименной выставки, тоже включена в список санкций против РФ из-за мероприятий, которые связаны с успехами РФ в зоне проведения спецоперации.

Также ограничения были введены против Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Вуз попал в список ограничительных мер, вводимых против РФ из-за программы "Время героев", за проведение которой ответственен университет.

Кроме того, в перечне присутствуют замгендиректора "Ростеха" Дмитрий Леликов и директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко. В антироссийском списке санкций также находится базирующаяся в России криптовалютная биржа Garantex.

"Средства могут быть выведены с Garantex при помощи карт Сбербанка, Альфа-Банка и Т-Банка, которые находятся под санкциями", – сказано в заявлении ЕС.

24 февраля ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. В него были включены как новые экономические, так и персональные ограничения. В него вошли 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, в рамках новых ограничений вводится запрет на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

В антироссийский пакет санкций вошел запрет на импорт из РФ первичного алюминия и на поставки в Россию программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи газа и нефти. Кроме того, пакет санкций запрещает экспорт игровых консолей, самолетов и авиационных технологий в РФ.

