Евросоюз запретил поставки игровых консолей в Россию

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Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей. Ограничения вошли в принятый Брюсселем 16-й пакет санкций, сообщается на сайте Совета ЕС.

Как сказано в заявлении, игровые контроллеры, подпавшие под ограничения, якобы используются Россией для управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, ЕС в рамках 16-го пакета санкций ввел запрет на заход в европейские порты в отношении 74 танкеров, якобы связанных с РФ, и запрет на транзакции для кредитных или финансовых учреждений, использующих систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Вместе с тем в список санкций добавлены 53 организации военно-промышленного комплекса РФ, поставки отдельных химикатов и импорт российского сжиженного природного газа.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в случае отказа ЕС от перепродажи в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox отечественные геймеры найдут способ перепрошивать их. Кроме того, возможный запрет перепродажи консолей поднимет вопрос создания отечественной альтернативы, считает парламентарий.

Между тем российские геймеры начали активно скупать игровые приставки. Спрос на PlayStation и Xbox на маркетплейсах вырос в 2 раза.