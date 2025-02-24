Каллас: ЕС будет готовить 17-й пакет антироссийских санкций

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Европейский союз будет готовить 17-й пакет санкций против России, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы приняли важное решение – одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом", – цитирует ее ТАСС.

Евросоюз официально утвердил 16-й пакет антироссийских ограничений 24 февраля. В санкционный список вошли 48 физических лиц и 35 организаций, включая Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Кроме того, для 13 российских банков закрыт доступ к платежной системе SWIFT. Также санкции включают запрет на импорт из России первичного алюминия, поставок программного обеспечения для добычи нефтегазовых ресурсов, игровых консолей, самолетов и авиационных технологий.