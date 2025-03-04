Швейцария расширила санкционный список против РФ

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Швейцария добавила в санкционный список против России 48 физических лиц и 35 юридических лиц в рамках 16-го пакета санкций. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета страны.

Списки расширили по инициативе Федерального департамента по экономике, образованию и исследованиям (DEFR), который занимается вопросами санкций. Меры вступят в силу 5 марта в 00:00 по московскому времени.

Имущество указанных физлиц и юрлиц будет заблокировано, а также будет наложен запрет на передачу им активов или экономических ресурсов. Кроме того, физлицам запретят въезд в Швейцарию или поездки через ее территорию.

"Большинство физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции, являются участниками военного комплекса России", – указало ведомство.

В санкционном списке на данный момент находятся свыше 2,4 тысячи физлиц и юрлиц РФ.

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России 24 февраля. В списки ограничений были внесены 48 физических лиц и 35 организаций, в том числе и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Также в соответствии с санкциями для 13 российских банков был закрыт доступ к платежной системе SWIFT. Помимо этого, ограничения установили запрет на импорт из России первичного алюминия, поставок программного обеспечения для добычи нефтегазовых ресурсов, игровых консолей, самолетов и авиационных технологий.

Между тем Евросоюз готовит 17-й пакет антироссийских санкций, сообщала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.