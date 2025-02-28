Посол Ноздрев: РФ не оставит без ответа 25-й пакет японских санкций

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Москва ответит на 25-й пакет санкций со стороны Токио. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

Введенный пакет санкций дипломат назвал очередным подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. Этот шаг японского правительства, принятый накануне смены власти в США, говорит о "недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", указал Ноздрев.

Посол напомнил, что Москва не раз предупреждала Токио, что подобные действия не останутся без ответа. Россия не стремится "играть на публику" и избегает формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Решения российской стороны выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям, пояснил дипломат.

Японское правительство ввело 25-й пакет антироссийских санкций 10 января. Ограничения коснулись 11 физлиц, 51 юрлица, трех российских банков, а также нескольких десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира. Кроме того, из Японии в Россию запрещен экспорт капсаицина и 335 видов товаров.