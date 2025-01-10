Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц и трех банков из РФ

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Правительство Японии ввело санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России, а также нескольких десятков компаний и 1 физлица из восьми стран мира. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо прочего, из Японии в РФ запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, среди которых детали для спецтехники, малолитражные мотоциклы и инструменты.

Среди организаций ограничительные меры касаются российских НПО машиностроения, Алексинского химкомбината, а также ряда других НПО и предприятий. Под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. В отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции.

Ранее во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что российская сторона не угрожает Японии и готова выстраивать отношения с соседской страной.

По его словам, в российско-японских отношениях Москва всегда вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, однако никогда не ухудшала отношений с Токио.

Глава японского МИД Такэси Ивая счел позитивными высказывания президента РФ, однако добавил, что Токио намерен придерживаться санкций против Москвы.

Он также отметил, что правительство Японии сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ и решение проблемы принадлежности островов юга Курил.