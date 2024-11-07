Путин заявил, что Россия не угрожает Японии

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Владимир Путин заявил, что российская сторона не угрожает Японии. Об этом он сообщил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Япония взяла и ввела против нас санкции, да еще и записала в список угроз: где-то на 3–4-е место поставила Россию. Какая угроза? В чем мы Японии угрожаем-то? Еще санкции ввели. Мы что вам плохого сделали?" – задался вопросом российский президент.

Путин добавил, что РФ готова выстраивать отношения с соседской Японией. В России любят японскую культуру, подчеркнул он.

В российско-японских отношениях Москва всегда вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, однако никогда не ухудшала отношений с Токио. Президент отметил, что в Японии еще есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики.

"Как компании японские работали у нас, так и работают. Хотят работать – пусть продолжают", – сообщил Путин.

В октябре Россия выразила протест в связи с планами Токио провести совместные с США военные учения вблизи государственных границ. Японской стороне указано на неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных стран – членов НАТО.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии. По его словам, нынешний курс Токио может привести к демонтажу системы современного миропорядка с заменой на тех правилах, о которых заявлял новый японский премьер Сигэру Исиба.